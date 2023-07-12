البرازيلي "سيموس" ينضمّ إلى الجهاز الإداري في فريق الوحدة

أعلن نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، عن انضمام البرازيلي فيكتور سيموس دي أوليفيرا، إلى الجهاز الإداري في فريق الوحدة الأول لكرة القدم، طبقًا لما أعلن النادي المكي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.