البرازيلي "سيموس" ينضمّ إلى الجهاز الإداري في فريق الوحدة

أعلن نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، عن انضمام البرازيلي فيكتور سيموس دي أوليفيرا، إلى الجهاز الإداري في فريق الوحدة الأول لكرة القدم، طبقًا لما أعلن النادي المكي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.
وكتب حساب الوحدة على "تويتر": "تعاقدت إدارة النادي مع البرازيلي فيكتور سيموس دي أوليفيرا، لاعب فلامنجو ويوفنتوس والأهلي السعودي السابق؛ للانضمام إلى الكادر الإداري للفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي المقبل".
وكان الوحدة أعلن، الثلاثاء، عن تعاقده مع اليوناني "دونيس" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.