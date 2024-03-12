تعرّف على مواجهات الأندية العربية.. في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أُجريت، اليوم الثلاثاء، قرعةُ دور الثمانية لبطولتَيْ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة المصرية القاهرة.
ويشارك في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا فريقان عربيّان فقط؛ هما: الأهلي المصري، والترجي التونسي.
وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، بحيث يلعب الذهاب في دار السلام، والإياب في القاهرة، في حين يصطدم الترجي بفريق آسيك ميموزا الإيفواري، والذهاب في ملعب رادس، والإياب في أبيدجان.
وأسفرت القرعة عن مواجهتين آخرتين بين كلٍّ من مازيمبي الكونغولي، وبتروأتلتيكو الأنجولي، وصن داونز الجنوب أفريقي ضد يايج أفريكانز التنزاني.
وستنطلق منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومَي 29 و30 من مارس الجاري، والإياب في الخامس والسادس من أبريل المقبل.
أما بالنسبة لمنافسات الكونفدرالية فأوقعت القرعةُ فريقَ الزمالك المصري في مواجهة ضد مواطنه "مودرن فيوتشر" بربع النهائي، ومواجهة عربية أخرى تجمع أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي.
كما يتنافس اتحاد العاصمة الجزائري ضد ريفرز يونايتد النيجيري، وستاد مالي ضد دريمز الغاني.