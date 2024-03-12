تعرّف على مواجهات الأندية العربية.. في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، بحيث يلعب الذهاب في دار السلام، والإياب في القاهرة، في حين يصطدم الترجي بفريق آسيك ميموزا الإيفواري، والذهاب في ملعب رادس، والإياب في أبيدجان.