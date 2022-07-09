بعد 20 عامًا.. كأس العالم لكرة القدم تعود إلى آسيا: تذكر مشوار ممثلي القارة في 2002

تماماً مثل جيرانهم، تصدّر منتخب الساموراي الأزرق مجموعته، ومثلهم تماماً، انتهى مشوارهم على أرضهم على يد تركيا، ولكن على عكس كوريا الجنوبية، بدأ اليابانيون مشوارهم متأخرين في النتيجة بعد بعد هدف مارك فيلموتس لاعب المنتخب البلجيكي. ولكن ليس لوقت طويل حيث نجح تاكايوكي سوزوكي في تحقيق هدف التعادل بعد دقيقتين معلناً عن فرحة 55 ألف مشجع في مدرجات ستاد سايتاما. ثم نجح شينجي إيناموتو في تسجيل هدف التقدم لفريق المدرب فيليب تروسييه الذي اعتقد أنه الفائز، قبل أن يتم تسجبل هدف التعادل لبلجيكا من خلال كرة بيتر فان دن هايدن ليخطفوا نقطة التعادل.