اللجنة الدولية للعب النظيف تكرّم بن جلوي

وعن هذه المناسبة، قال صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي: “نحمد الله على ما تنعم به الحركة الرياضية بشكلٍ عام ورياضة الهجن بشكل خاص من دعمٍ سخي وغير محدود من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمتابعة وتوجيه سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بما ساهم وبشكلٍ مباشر في تحقيق الرياضة السعودية لعدد من الإنجازات حازت على اعتراف منظمات رياضية مرموقة بما في ذلك اللجنة الدولية للعب النظيف.”