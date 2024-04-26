اللجنة الدولية للعب النظيف تكرّم بن جلوي

كرمت اللجنة الدولية للعب النظيف “International FairPlay Committee” نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بمنحه الدرجة الخاصة في اللعب النظيف والتي تقدم للشخصيات الرياضية الدولية التي خدمت قيم اللجنة الدولية.
ويأتي تكريم اللجنة الدولية نظير إسهام سمو نائب رئيس اللجنة في الترويج للرياضة بشكلٍ عام بين جميع شرائح المجتمع بما في ذلك السيدات، بما ضمن عدالة المنافسة في المنافسات الرياضية، وتمكين اللعب النظيف بشكل مؤسسي في رياضة سباقات الهجن من خلال اعتماد أنظمة وقوانين رادعة لمكافحة استخدام المنشطات تلتزم بأعلى المعايير الأولمبية.
وتسلم سموه التكريم من سعادة أمين عام اللجنة الدولية للعب النظيف السيد “سونيل سابهاروال” على هامش إقامة منافسات كأس العلا للهجن والذي شهد حضور عدد من ممثلي الجهات والمنظمات الرياضية الدولية، في إشارة إلى القيمة الكبيرة التي باتت تتمتع بها رياضة الهجن في الأوساط الرياضية العالمية.
وعن هذه المناسبة، قال صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي: “نحمد الله على ما تنعم به الحركة الرياضية بشكلٍ عام ورياضة الهجن بشكل خاص من دعمٍ سخي وغير محدود من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمتابعة وتوجيه سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بما ساهم وبشكلٍ مباشر في تحقيق الرياضة السعودية لعدد من الإنجازات حازت على اعتراف منظمات رياضية مرموقة بما في ذلك اللجنة الدولية للعب النظيف.”
وأضاف سموه: “نشكر السيد سونيل وجميع القائمين على اللجنة الدولية للعب النظيف على هذا التكريم الذي جاء تتويجاً ليس لي شخصياً بل لجميع العاملين في المنظومة الرياضية بشكل عام، مما يحملنا المزيد من المسؤولية على العمل بشكلٍ أكثر لتحقيق تطلعات قيادتنا حفظها الله التي تمكننا دائماً من كل نجاح.”