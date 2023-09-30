فهد المفرج: غير راضٍ عن أداء الهلال وقرار إقالة خيسوس ليس بيدي!

وشدّد المفرج، خلال حديثه، على أنه لا يوجد أي مدرب في العالم، يضمن بقاءه، فالنتائج هي مَن تتحكم في ذلك، نحن نجلس مع المدرب ونناقش معه أوضاع الفريق، لكن هذا لا يتم الحديث عنه خارج أسوار النادي، هذه أمور يجب أن تحل داخل النادي".