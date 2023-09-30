فهد المفرج: غير راضٍ عن أداء الهلال وقرار إقالة خيسوس ليس بيدي!
تحدّث "فهد المفرج"، المدير التنفيذي بنادي الهلال، خلال تصريحات إعلامية عقب مباراة الفريق، أمس، أمام الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي، حيث أوضح رأيه عن مستوى الهلال وردّ على انتقادات الجماهير.
وحقّق الهلال، أمس الجمعة، فوزاً ثميناً على نظيره الشباب بنتيجة (2 / 0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتصدّر جدول البطولة.
وقال المفرج موجهاً حديثه لجماهير الهلال: "اليوم الجمهور له حرية الرأي في الانتقاد والتقييم على صعيد الإدارة أو اختيارات الإدارة، أو على خيارات المدرب، فهو جمهور واعٍ ،الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن".
وتابع قائلاً: "المدرب خورخى خيسوس؛ مدرب لا يتحمّل كل شيء، هو جزءٌ من العمل، بل هو الجزء الأكبر من الناحية الفنية، هناك انتقاداتٌ كثيرة تجاهي، لكن أنا لست صاحب القرار، لا أستطيع إقالة المدرب، والقرار يأتي من المنظومة".
وأضاف المدير التنفيذي لنادي الهلال: "أنا أعطي رأيي، لكي أحمي فريقي والجمهور واللاعبين، أنا غير راضٍ عن أداء الفريق الأول، حتى الآن، لكن لا يمكن تحميل خيسوس -وحده- المسؤولية، فهناك أيضا عوامل أخرى، مثل: عدم التجانس بين اللاعبين، خاصة أن الفريق تغيّر بشكلٍ كبيرٍ، في الموسم الحالي".
وشدّد المفرج، خلال حديثه، على أنه لا يوجد أي مدرب في العالم، يضمن بقاءه، فالنتائج هي مَن تتحكم في ذلك، نحن نجلس مع المدرب ونناقش معه أوضاع الفريق، لكن هذا لا يتم الحديث عنه خارج أسوار النادي، هذه أمور يجب أن تحل داخل النادي".
وختم فهد المفرج، حديثه مطالباً جماهير نادي الهلال بالهدوء، فقط نحتاج إلى الوقت والصبر، فالهلال ليس في أزمة.. الفريق متصدّر وبلا خسارة وثابت".