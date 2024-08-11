مذكرة تفاهم بين السعودية والبحرين لتعزيز التعاون في المجال الرياضي

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، في القطاع الرياضي، وتحديدًا في مجالات الاستثمار والتسويق الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية صيانةً وتشغيلاً، وتطوير آليات استثمار المنشآت الرياضية، وإنشاء الأكاديميات واكتشاف المواهب، وتأهيل الكوادر الرياضية وتنميتها، وإعداد برامج طويلة المدى للاعبين.