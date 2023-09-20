"هندرسون": الدوري السعودي مليء بالفِرَق القوية و"الهلال" أحد أصعب الخصوم الذين واجهتهم

أكد النجم العالمي جوردان هندرسون، لاعب نادي الاتفاق، أن انضمامه للدوري السعودي كان بعقلية منفتحة، و"عندما أتيت إلى السعودية لم يكن لديّ أي تصورات سابقة عن هذا الدوري"؛ مشيرًا إلى أن المسابقة تعج بالكثير من الفِرَق القوية، ومواجهة الهلال كانت الأصعب له حتى الآن.