في مدينة بوردور.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكره استعدادًا للدورة الإسلامية

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره في مدينة بوردور التركية، الذي أقيم في إطار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021)، المزمع انطلاقها خلال الفترة من 8 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري في تركيا.