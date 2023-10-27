اختتام منافسات الملاكمة والركل في دورة الألعاب العالمية القتالية

وتُوج المجري دانيال سيمون بذهبية الفئة البارالمبية وقوف لمنافسات مصارعة (الذراع الأيسر)، والتركي جوخان سيفين ذهبية الفئة البارالمبية جلوس، وفي منافسات السيدات، وأحرزت التركية إسراء كيراز ذهبية وزن تحت 55 كجم، والكازاخستانية إيجيريم كارامانوفا ذهبية وزن تحت 65 كجم، والسويدية منى آن صوفي ريسيك ذهبية وزن تحت 80 كجم، والسلوفاكية باربورا باجسيوفا ذهبية وزن فوق 80 كجم، فيما حسمت الأوكرانية ألونا هورنيتش ذهبية الفئة البارالمبية وقوف، ومواطنتها أوليسيا بيسالنوفا ذهبية البارالمبية للإعاقة البصرية.