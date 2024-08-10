"أنشيلوتي" يعطي الضوء الأخضر لضمّ مدافع النصر للريال.. بشرط

كشفت تقاريرُ صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسبانى "إيمريك لابورت" مدافع نادي أولا؛ حيث يجب على اللاعب أن يقنع النصر قبل التوقيع مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه لن يدفع تعويضًا مقابل انتقاله.