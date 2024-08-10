"أنشيلوتي" يعطي الضوء الأخضر لضمّ مدافع النصر للريال.. بشرط

كشفت تقاريرُ صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسبانى "إيمريك لابورت" مدافع نادي أولا؛ حيث يجب على اللاعب أن يقنع النصر قبل التوقيع مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه لن يدفع تعويضًا مقابل انتقاله.
وأشار الصحفي إلى أن "إيمريك لابورت" الذي كان أحد نجوم لاعبي إسبانيا في بطولة أوروبا، سيحاول الحصول على فرصة في ريال مدريد.
يتقاضى "لابورت" حاليًّا 24 مليون يورو سنويًّا في المملكة، ويتبقّى عامان في عقده، ويحاول ممثلو اللاعب الآن التوصل إلى اتفاق مالي مناسب للطرفين.
وأفادت الصحيفة بأن النادي السعودي يرفض حاليًّا قبول أي مقترحات، بعد استثمار 27 مليون يورو في اللاعب الذي انتقل إليه من مانشستر سيتي في صيف 2023.
ويبدو أنّ لابورت غير مستعدّ لدخول في خلافات مع ناديه؛ نظرًا لعقده المربح الحالي، والذي لا يزال أمامه موسمان لينتهي، ولكن اللاعب حريص على استكشاف جميع الخيارات المحتملة المتعلقة بالانتقال إلى ريال مدريد.