"سيمون مارتشينياك" يقود نهائي كأس العالم للأندية "السعودية 2023".. بين فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم البولندي "سيمون مارتشينياك"، مهمة إدارة نهائي كأس العالم للأندية بين فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في جدة.