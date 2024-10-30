نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يشارك في اجتماعات "الأنوك" بالبرتغال

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شارك نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الـ27 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية “الأنوك” الذي عُقد في مدينة كاسكايس البرتغالية، ويختتم غداً الخميس، برئاسة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية “روبن ميتشل”، وحضور رئيس البرلمان البرتغالي جوسيه بيدرو برانكو، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.
وألقى الدكتور توماس باخ، الكلمة الأخيرة له، بصفته رئيساً للجنة الأولمبية الدولية، حيث تنتهي ولايته الرئاسية الأخيرة للأولمبية الدولية، الصيف المقبل.
وناقش الاجتماع العديد من التقارير المقدمة من قبل اللجان المنظمة للدورات الأولمبية، وعلى رأسها، تقرير أولمبياد باريس 2024، الذي اختتم أغسطس الماضي، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026م والمقرر إقامتها في إيطاليا، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، وأولمبيادي، “لوس أنجلوس 2028″، و “بريزبن 2032″، والتوصيات الهامة المتعلقة في أنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.
حضر الاجتماعات إلى جانب "بن جلوي"، الرئيس التنفيذي للعمليات باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية هاني بن محمد إسماعيل، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية والبروتوكول عبدالعزيز بن محمد البقوص.
من جهة أخرى، التقى الأمير فهد بن جلوي، برئيس الاتحاد الدولي لرياضة التسلق ‘ماركو سكولاريس’، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأنوك.
وناقش اللقاء، تعزيز آفاق التعاون بين الأولمبية السعودية، والاتحاد الدولي لرياضة التسلق، بما يسهم في تعزيز انتشار هذه اللعبة بالمملكة.
كما اجتمع "بن جلوي" برئيس الاتحاد الدولي للترايثلون المنتخب حديثاً أنطونيو اريلاو .
كما ناقش خلال لقائه برئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الهولندية السيدة فان زانين نيبرغ، رفع مستوى تبادل الخبرات الفنية بين اللجنتين، بما يطور الرياضات الأولمبية والبارالمبية في المملكة وهولندا.