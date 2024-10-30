نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يشارك في اجتماعات "الأنوك" بالبرتغال

وناقش الاجتماع العديد من التقارير المقدمة من قبل اللجان المنظمة للدورات الأولمبية، وعلى رأسها، تقرير أولمبياد باريس 2024، الذي اختتم أغسطس الماضي، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026م والمقرر إقامتها في إيطاليا، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، وأولمبيادي، “لوس أنجلوس 2028″، و “بريزبن 2032″، والتوصيات الهامة المتعلقة في أنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.