لاعب المنتخب السعودي ونادي الخليج يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال الكابتن مهدي إنه تعرض للإصابة أثناء حصة تدريبية مع فريقه، مضيفاً أنه ظل يعاني من عدة أعراض أبرزها الألم، وعدم القدرة على تحريك اليد، وتسببت هذه الأعراض في توقفه عن ممارسة نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة المستشفى، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، حيث بينت صور أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بقطع في وتر العضلة ذات الرأسين، فأجريت له عملية ناجحة، لتثبيت وتر العضلة في المرفق.