لاعب المنتخب السعودي ونادي الخليج يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى لاعب المنتخب السعودي، ونادي الخليج لكرة اليد الكابتن مهدي آل سالم، عملية ناجحة لإصلاح قطع بوتر العضلة ذات الرأسين biceps، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور معاذ الفرائضي، استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية ومناظير الركبة والكتف والكاحل.
وقال الكابتن مهدي إنه تعرض للإصابة أثناء حصة تدريبية مع فريقه، مضيفاً أنه ظل يعاني من عدة أعراض أبرزها الألم، وعدم القدرة على تحريك اليد، وتسببت هذه الأعراض في توقفه عن ممارسة نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة المستشفى، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، حيث بينت صور أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بقطع في وتر العضلة ذات الرأسين، فأجريت له عملية ناجحة، لتثبيت وتر العضلة في المرفق.
وبيّن أنه سيعود قريباً لممارسة تدريباته بعد الانتهاء من فترتي النقاهة والتأهيل، مؤكداً أنه يشعر بتحسن كبير، وتراجع في حدة الأعراض، وأعرب عن إعجابه بالمستوى المتميز لخدمات الرعاية الصحية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب وقدم شكره للدكتور معاذ الفرائضي على اهتمامه بالحالة منذ أول مراجعة للمستشفى، وتعجيل إجراءات الأشعات والعملية، وكذلك شكر مجلس إدارة نادي الخليج على الاهتمام ومتابعة كافة مراحل علاجه.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الكامل بالمعايير المعتمدة دولياً واستخدام أفضل الأجهزة والأدوات المعتمدة عالميًا في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.