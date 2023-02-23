الإصابة تُبعد "رياض بودبوز" عن تدريبات الأهلي الجماعية

وقال النادي، عبر بيان بثّه على حسابه الرسمي على "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعّة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول، الجزائري رياض بودبوز؛ إصابته بكدمة قوية فى قدمه اليسرى، كما أكدت الفحوصات عدمَ وجود شروخ أو كسور بالقدم".