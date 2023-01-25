مدرب الاتحاد "نونوسانتو" قبل لقاء النصر في السوبر يؤكد: نملك كوكبة من اللاعبين المميزين

وتابع المدرب البرتغالي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "مباراة الغد مهمة، نتنافس خلالها على لقب كأس السوبر، ونحن جاهزون من الآن لخوض هذه المباراة، كما أن لكل مواجهة قرارها وخطتها وظروفها، وهذا الأمر يحدّد هوية اللاعبين الذين سيشاركون فيها، ونتمنى أن نشهد مباراة قوية بين الفريقين، خاصة أنهم يملكون كوكبة كبيرة من النجوم المميزين في جميع المراكز؛ لذلك الجماهير على موعد مع مواجهة مثيرة".