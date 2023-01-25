مدرب الاتحاد "نونوسانتو" قبل لقاء النصر في السوبر يؤكد: نملك كوكبة من اللاعبين المميزين

قال المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، البرتغالي نونو سانتو: إن فريقه جاهز لمواجهة السوبر أمام النصر.
وأوضح أنه لم تعد هناك أسرار في كرة القدم، وباتت جميع الفرق مكشوفة ويعرف بعضها الآخر بشكل كامل.
ويلتقي الاتحاد نظيره النصر غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وتابع المدرب البرتغالي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "مباراة الغد مهمة، نتنافس خلالها على لقب كأس السوبر، ونحن جاهزون من الآن لخوض هذه المباراة، كما أن لكل مواجهة قرارها وخطتها وظروفها، وهذا الأمر يحدّد هوية اللاعبين الذين سيشاركون فيها، ونتمنى أن نشهد مباراة قوية بين الفريقين، خاصة أنهم يملكون كوكبة كبيرة من النجوم المميزين في جميع المراكز؛ لذلك الجماهير على موعد مع مواجهة مثيرة".