بعد فوزه على اليرموك.. تتويج طائرة براعم الأهلي ببطولة المملكة

توج عضوا الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إبراهيم البراهيم وعبدالمحسن آل عبيد فريق الأهلي ببطولة كأس المملكة للبراعم والميداليات الذهبية، بعد فوزه على اليرموك بشوطين دون مقابل الذي حل ثانياً وحصل على الميداليات الفضية.
وحل هجر بالمركز الثالث والميداليات البرونزية وشهدت البطولة التي شارك فيها 12 فريقاً تنافساً كبيراً بين الفرق وتميزت بوجود عناصر تمتلك قامات طويلة تتراوح أطوالها ما بين 180 و194 سم.
من جانبه أعرب نائب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات حسين سليسي عن سعادته بنجاح مشروع البراعم الذي حقق الأهداف التي رسمها اتحاد اللعبة، حيث شاهدنا لاعبين أعمارهم لا تتجاوز 14 سنة يمتلكون قامات طويلة ما بين 180 حتى 194 سم.
وتابع: "نشكر جميع الأندية على وقوفها وتعاونها غير المستغرب في تجاوبها مع مشروع الأطوال الذي سعى له الاتحاد الحالي بدعم وحرص رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي، ونائبه رئيس اللجنة الفنية والمسابقات سعد الرويس وبقية الأعضاء .