بعد فوزه على اليرموك.. تتويج طائرة براعم الأهلي ببطولة المملكة

من جانبه أعرب نائب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات حسين سليسي عن سعادته بنجاح مشروع البراعم الذي حقق الأهداف التي رسمها اتحاد اللعبة، حيث شاهدنا لاعبين أعمارهم لا تتجاوز 14 سنة يمتلكون قامات طويلة ما بين 180 حتى 194 سم.