في جولة "عزنا بطبعنا".. نيوم يتجاوز الأخدود ويصعد للمركز الرابع

واصل فريق نيوم الأول لكرة القدم تقديم عروضه الإيجابية، بعد أن عبر محطة ضيفه الأخدود بهدف دون مقابل، في لقاء جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "عزنا بطبعنا"، المتزامنة مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 95، بقيادة الحكم السعودي شكري الحنفوش.
انتهى الشوط الأول بتقدم نيوم بهدف دون مقابل، من خلال قذيفة رائعة أطلقها عبد الملك العييري من خارج الصندوق الأخدودي في الدقيقة 28.
في الشوط الثاني، تصدت عارضة الضيوف لتسديدة لاعب نيوم عبد العزيز نور في الدقيقة 53، فيما خسر الأخدود خدمات لاعبه "بيدروزا" الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع (90+3).
وبهذه النتيجة، قفز نيوم إلى المركز الرابع بـ6 نقاط، فيما بقي الأخدود في المركز الأخير دون نقاط.