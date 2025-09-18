في جولة "عزنا بطبعنا".. نيوم يتجاوز الأخدود ويصعد للمركز الرابع

‏واصل فريق نيوم الأول لكرة القدم تقديم عروضه الإيجابية، بعد أن عبر محطة ضيفه الأخدود بهدف دون مقابل، في لقاء جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بجولة "عزنا بطبعنا"، المتزامنة مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 95، بقيادة الحكم السعودي شكري الحنفوش.