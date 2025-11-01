على ملعب العقبة.. "الأخضر" تحت 16 يواجه الأردن في نصف نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد مباراته في الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 المقامة في الأردن.
ويحلّ الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب العقبة.
ميدانيًا، عاود أخضر 16 اليوم السبت تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، وذلك بعد فوزه أمس الجمعة على منتخب الكويت ضمن دور المجموعات. وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية مرانًا استرجاعيًا أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية استعدادًا للمواجهة المرتقبة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا تصدّر المجموعة الأولى من البطولة، التي ضمّت إلى جانبه منتخبات العراق ولبنان والكويت.