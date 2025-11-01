على ملعب العقبة.. "الأخضر" تحت 16 يواجه الأردن في نصف نهائي غرب آسيا

ميدانيًا، عاود أخضر 16 اليوم السبت تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، وذلك بعد فوزه أمس الجمعة على منتخب الكويت ضمن دور المجموعات. وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية مرانًا استرجاعيًا أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية استعدادًا للمواجهة المرتقبة.