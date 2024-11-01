3 مباريات لا تُمحى من ذاكرة ديربي العاصمة

ديربي العاصمة، موقعة كروية لا تخلو من الإثارة والندية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بصراع اللقب.
في تاريخ مواجهات النصر والهلال، 3 مباريات لا تُمحى من الذاكرة، حفرت تفاصيلها بحروف من ذهب في سجلات الدوري السعودي للمحترفين. نستعرض معكم عبر الأسطر التالية تفاصيل هذه المواجهات الحاسمة التي شهدت تقلبات دراماتيكية وأهدافاً لا تُنسى:
للمرة الأولى والأخيرة حتى هذا اليوم، جرى ديربي العاصمة وسط احتمالية حسم اللقب لصالح أحد الطرفين.
قبل هذا التاريخ، كان النصر في صراع مع الأهلي على لقب الدوري. وإذا أراد حسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة فعليه تلبية حاجته إلى توسيع فارق النقطتين لصالحهم إلى 4 نقاط، أو تأجيل "صراع اللقب" للجولة الختامية من موسم 2014-2015. واجه النصر مستضيفه الهلال على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وبدأت أحلامه تقترب مع تقدمه بهدف محمد السهلاوي في الدقيقة الـ 20، ومع انطلاق الشوط الثاني بتأخر الهلال في النتيجة، ظهرت ملامح أسوأ مباريات الهلال في الديربي، من ناحية الشد العصبي، وتجلت في طرد محمد جحفلي عند الدقيقة الـ 66، واستمر تفوق النصر مع النقص العددي حتى نهاية الوقت الأصلي، حين تعرض لاعبا الهلال سعود كريري وسالم الدوسري للطرد تباعًا عند الدقيقتين الـ 95 والـ 97، ومع صافرة الحكم الأسكتلندي جون بيتون لإعلان نهاية المباراة، كان الحلم يتحقق.. تعادل الأهلي مع التعاون 2-2 في ملعب الملك عبدالله الدولي في جدة، وأمسى النصراويون أبطالًا للدوري في مباراة حسمت أمام غريمهم التقليدي الهلال.
بعد حسم اللقب في مباراة ديربية لصالح النصر، جاء دور الهلال للتتويج في مباراة ديربيية في الجولة الأخيرة من موسم 2016-2017، مع ترقب شديد من جماهيره لتلك المباراة منذ جولتين سابقتين حين حسم المنافسة على اللقب أمام الشباب.
لن يكون غريبًا أن يرتبط الهلاليون بديربي العاصمة في مايو 2017، لسببين أولهما أنه مناسبة تاريخية ليزف بطلًا أمام غريمه التقليدي النصر، مع كل ما يحمله ذلك من معانٍ، والثاني أنه جاء بعد غياب 5 مواسم. وتلك الفترة الأطول للهلال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج.
في تلك المباراة، حقق الهلال المتعطش لمعانقة كأس البطولة أكبر نتيجة انتصار حتى اليوم في ديربي العاصمة عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وفاز بنتيجة 5-1 شهدت الهاتريك الأول والأخير في الديربي باسم اللاعب السوري عمر خربين.
يُعدّ ديربي مارس 2019، أكثر مواجهات النصر والهلال تأثيرًا بشكل غير مباشر على تحديد ملامح البطل. التقى الفريقان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، قبل 5 جولات من نهاية موسم 2018-2019، مع تفوق الهلال بفارق نقطتين عن النصر الذي احتاج إلى الانتصار، ليعكس التفوق لصالحه، وليضيف عليه امتلاك الأفضلية بنتائج المواجهات المباشرة، في الأمتار الأخيرة من المسابقة؛ أو الدخول في حسابات أكثر تعقيدًا في الجولات الخمس الأخيرة.
ولم يعكس الشوط الأول الذي انتهى بلا أهداف حجم الإثارة في الشوط الثاني، ابتداءً من ثوانيه الأولى بهدف عبدالرزاق حمد الله، ثم تعادل الهلال بعد 7 دقائق. وبعد أقل من 25 دقيقة تقدم النصر عبر برونو أوفيني، ثم تعادل الهلال بعد دقيقتين فقط بفضل مهارات سالم الدوسري. وفي الدقيقة 97 عاد برونو ليحسم القمة. وتفوق النصر بفارق نقطة، وحافظ على ذلك الفارق حتى نهاية الموسم.