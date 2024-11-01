3 مباريات لا تُمحى من ذاكرة ديربي العاصمة

قبل هذا التاريخ، كان النصر في صراع مع الأهلي على لقب الدوري. وإذا أراد حسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة فعليه تلبية حاجته إلى توسيع فارق النقطتين لصالحهم إلى 4 نقاط، أو تأجيل "صراع اللقب" للجولة الختامية من موسم 2014-2015. واجه النصر مستضيفه الهلال على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وبدأت أحلامه تقترب مع تقدمه بهدف محمد السهلاوي في الدقيقة الـ 20، ومع انطلاق الشوط الثاني بتأخر الهلال في النتيجة، ظهرت ملامح أسوأ مباريات الهلال في الديربي، من ناحية الشد العصبي، وتجلت في طرد محمد جحفلي عند الدقيقة الـ 66، واستمر تفوق النصر مع النقص العددي حتى نهاية الوقت الأصلي، حين تعرض لاعبا الهلال سعود كريري وسالم الدوسري للطرد تباعًا عند الدقيقتين الـ 95 والـ 97، ومع صافرة الحكم الأسكتلندي جون بيتون لإعلان نهاية المباراة، كان الحلم يتحقق.. تعادل الأهلي مع التعاون 2-2 في ملعب الملك عبدالله الدولي في جدة، وأمسى النصراويون أبطالًا للدوري في مباراة حسمت أمام غريمهم التقليدي الهلال.