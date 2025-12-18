المغرب يُتوج بكأس العرب FIFA قطر 2025.. "أسود الأطلس" يقلبون الطاولة أمام "النشامى"

وسط حضورٍ تجاوز 80 ألف متفرج، تُوّج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ لكرة القدم، اليوم الخميس، على حساب شقيقه المنتخب الأردني بنتيجة (3–2)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "لوسيل" المونديالي في قطر، بقيادة الحكم الدولي السويدي غلين نيبيرغ.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب أسامة طنان في الدقيقة الرابعة، عبر كرة ساقطة من منتصف الملعب، في لقطة وُصفت بأنها من أجمل أهداف البطولة العربية، مستغلًا تقدم حارس الأردن يزيد أبو ليلى.
وفي الشوط الثاني، قلب "النشامى" الطاولة أمام "أسود الأطلس" بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق علي علوان في الدقيقتين (48) و(68)، جاء الأول برأسية جميلة، فيما أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وعادل البديل الناجح للمنتخب المغربي، المخضرم عبدالرزاق حمدالله، النتيجة لمنتخب بلاده في الوقت القاتل، وتحديدًا عند الدقيقة (87)، مسجلًا الهدف الثاني للمغرب.
ألغى حكم اللقاء هدفًا للأردن عن طريق أبو طه في الدقيقة (91) بداعي لمسة يد.
وشهدت الدقيقة (100) حضور حمدالله بتسجيل الهدف الثالث للمغرب، مستثمرًا كرة مقصية وصلته من زميله مروان سعدان.
وأُقيم النهائي العربي في نسخته الـ11 وسط هطول أمطار متواصلة على الدوحة، اليوم الخميس، بالتزامن مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، الموافق 18 ديسمبر من كل عام.