المغرب يُتوج بكأس العرب FIFA قطر 2025.. "أسود الأطلس" يقلبون الطاولة أمام "النشامى"

وسط حضورٍ تجاوز 80 ألف متفرج، تُوّج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ لكرة القدم، اليوم الخميس، على حساب شقيقه المنتخب الأردني بنتيجة (3–2)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "لوسيل" المونديالي في قطر، بقيادة الحكم الدولي السويدي غلين نيبيرغ.