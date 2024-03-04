مدرب الهلال "خيسوس": "الاتحاد" منافس قوي.. و"الشهري": نسعى لكسر الأرقام

وقال "خيسوس" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "هذه المباراة لن تكون حاسمة لأن هناك لقاء إياب، لكن لاعبينا أصبح لديهم ثقة كبيرة، ونتمنى أن نكون بنفس المستوى الذي قدمناه أمام الاتحاد فى الدوري؛ لأنه منافس قوي".