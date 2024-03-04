مدرب الهلال "خيسوس": "الاتحاد" منافس قوي.. و"الشهري": نسعى لكسر الأرقام

أكد "خيسوس" مدرب الهلال أن غداً ينتظر الفريق مواجهة صعبة أمام الاتحاد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ومختلفة عن اللقاء السابق بينهما.
وقال "خيسوس" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "هذه المباراة لن تكون حاسمة لأن هناك لقاء إياب، لكن لاعبينا أصبح لديهم ثقة كبيرة، ونتمنى أن نكون بنفس المستوى الذي قدمناه أمام الاتحاد فى الدوري؛ لأنه منافس قوي".
وتابع مدرب الهلال: "بعد تمرين اليوم سنحدد الخماسي الأجنبي، فنحن قبل كل مباراة نعتمد على الاستراتيجية والعناصر التي تتناسب مع كل منافس".
فيما تحدث "صالح الشهري" لاعب الفريق قائلاً: "نحن نعرف أهمية مواجهة الغد، وأن تلعب في فريق كبير مثل الهلال فيسبب ضغطاً على اللاعب في كل مباراة، وأنا تحت أمر المدرب".
واستطرد الشهري حديثه: "نحن كلاعبين لدينا شغف مستمر لكرة القدم، ودائماً ما يذكرنا المدرب باقترابنا من تحطيم الرقم القياسي العالمي كأكثر فريق تحقيقاً للانتصارات المتتالية، وسنعمل من أجل تحقيق هذا الهدف".