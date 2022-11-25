نجم الأرجنتين: خسرنا من المنتخب السعودي بسبب أخطائنا

قال لاوتارو مارتينيز مهاجم المنتخب الأرجنتيني إن فريقه يتحمل تماماً مسؤولية الخسارة أمام نظيره المنتخب السعودي، مؤكداً أن راقصي التانغو عليهم تصحيح المسار سريعًا، بعد الضربة القاسية التي تلقاها عقب الخسارة في المباراة الأولى.
جاء حديث مهاجم فريق إنتر الإيطالي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك التي ستقام ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في إطار نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وأوضح مارتينيز: "أن المواجهة أمام المكسيك ستكون مصيرية للمنتخب الأرجنتيني الذي يجب أن يفوز بالمباراة من أجل أن يستكمل مسيرته في البطولة".
وأضاف: "أن العديد من اللاعبين الشبان سجلوا أمام المنتخب السعودي مشاركتهم الأولى مع الأرجنتين في كأس العالم، وبشكل عام علينا أن نفكر في مواجهة المكسيك التي ستكون مباراة صعبة".