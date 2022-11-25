نجم الأرجنتين: خسرنا من المنتخب السعودي بسبب أخطائنا

وأضاف: "أن العديد من اللاعبين الشبان سجلوا أمام المنتخب السعودي مشاركتهم الأولى مع الأرجنتين في كأس العالم، وبشكل عام علينا أن نفكر في مواجهة المكسيك التي ستكون مباراة صعبة".