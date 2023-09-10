بحضور رئيسي الاتحادين.. الاتحاد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الكوستاريكي

من جانبه أكد المسحل أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الكوستاريكي تأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز الشراكة مع الاتحادات المحلية في مختلف القارات، مشيدًا بالعلاقات المميزة التي تجمع الاتحاد السعودي مع الاتحادات في الكونكاكاف.