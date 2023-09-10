بحضور رئيسي الاتحادين.. الاتحاد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الكوستاريكي

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع نظيره الكوستاريكي، وذلك بحضور ياسر المسحل وأوسيل ماروتو.
وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي والكوستاريكي إلى تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين عن طريق اكتساب الخبرات على مستوى المجالات المتعلقة بكرة القدم.
من جانبه أكد المسحل أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الكوستاريكي تأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز الشراكة مع الاتحادات المحلية في مختلف القارات، مشيدًا بالعلاقات المميزة التي تجمع الاتحاد السعودي مع الاتحادات في الكونكاكاف.
في المقابل اعتبر رئيس الاتحاد الكوستاريكي أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد السعودي تمثل فرصة نحو تجربة جديدة في كرة القدم.