"الهلال" يدرس تمديد عقد البرازيلي "ميشيل ديلغادو"

كشفت صحيفة "somosfanaticos" البرازيلية عن أن إدارة نادي الهلال تدرس إمكانية تمديد عقد البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الفريق، الذي ينتهي في عام 2025.
وقالت الصحيفة البرازيلية: إن الهلال سيحاول إقناع ديلغادو بالبقاء في النادي، في ظل اهتمام العديد من الأندية البرازيلية في التعاقد معه، ورغبة اللاعب السابقة في العودة للعب في بلاده.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية اهتمامها بلاعب الهلال؛ مثل: بالميراس، كورينثيانز، وساو باولو فلامنجو، وبوتافوغو، غريميو، لكسب خدمات ديلغادو خلال الموسم الجديد.
ويحتلّ الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.