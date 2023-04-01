"الهلال" يدرس تمديد عقد البرازيلي "ميشيل ديلغادو"

وقالت الصحيفة البرازيلية: إن الهلال سيحاول إقناع ديلغادو بالبقاء في النادي، في ظل اهتمام العديد من الأندية البرازيلية في التعاقد معه، ورغبة اللاعب السابقة في العودة للعب في بلاده.