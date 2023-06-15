مدافع مانشستر سيتي على رادار دوري روشن

وقالت شبكة "Talk Sport" في تقرير لها، اليوم الخميس، إن كايل ووكر، ظهير السيتي، يفاضل الآن بين عودته إلى ناديه السابق، شيفيلد يونايتد، أو الانتقال إلى الدوري السعودي.