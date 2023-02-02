كأس العالم للأندية .. الهلال يستعيد "كاريلو" قبل المواجهة المنتظرة أمام الوداد

بدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، ثم فرض المدير الفني للأزرق " دياز" مناورة على كامل الملعب، شرح خلالها عددا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية.