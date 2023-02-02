كأس العالم للأندية .. الهلال يستعيد "كاريلو" قبل المواجهة المنتظرة أمام الوداد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ،اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة نظيره "الوداد المغربي" السبت المقبل؛ ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
بدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، ثم فرض المدير الفني للأزرق " دياز" مناورة على كامل الملعب، شرح خلالها عددا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الدولي البيروفي "أندريه كاريلو" في المناورة التي فرضها الجهاز الفني، بعد امتثاله للشفاء من الأنفلونزا.