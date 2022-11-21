قبل لقاء السعودية والأرجنتين المنتظر "ميسي": هذه آخر فرصة لي من أجل تحقيق كأس العالم

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، إن المباريات الأولى في كأس العالم لكرة القدم لها شعور مختلف، مؤكدًا أن المنتخب السعودي لديه إمكانات جيدة.
وعقد ميسي قائد الأرجنتين مؤتمرًا صحفيًا ، اليوم الاثنين ، برفقة مدرب الأرجنتين للحديث عن مواجهة السعودية ضمن الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وأضاف ميسي في المؤتمر الصحفي "قد تكون هذه آخر فرصة لي من أجل تحقيق كأس العالم.. لذلك هذه البطولة تعد مختلفة، أنا بخير بدنيًا وأشعر بأنني في حالة جيّدة .. وننتظر أول مباراة بفارغ الصبر".
واختتم ميسي :"المنتخب السعودي لديه إمكانات جيدة ومواجهتنا معه ستكون في غاية الصعوبة، ومن المهم أن نكون في تركيز عالٍ أمام المنتخب السعودي في الخمس دقائق الأولى.. منتخب الأرجنتين يمر بفترة رائعة يجب أن نؤكدها في مباراتنا الأولى غدًا".