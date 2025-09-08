الأخضر الأولمبي يخسر وديته الثانية أمام روسيا بثلاثية

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم من مضيّفه منتخب روسيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في روسيا، والذي أُقيم في إطار برنامج الاستعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.
وسجّل هدف المنتخب السعودي اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 81، فيما جاءت أهداف المنتخب الروسي في الدقائق 14، 44، و76 من زمن المباراة.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو اللقاء بتشكيلة ضمت: أحمد أبو راسين في حراسة المرمى، عبدالعزيز الفرج، مرزوق التمبكتي، محمد الدوسري، سليمان هزازي، بدر العمير، عباس الحسن، ماجد دوران، همام الهمامي، عبدالكريم دارسي، وعبدالعزيز العثمان.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي كان قد فاز في مباراته الودية الأولى أمام مضيّفه الروسي بنتيجة 2-1، ضمن المعسكر الإعدادي المقام في العاصمة موسكو.