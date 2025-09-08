الأخضر الأولمبي يخسر وديته الثانية أمام روسيا بثلاثية

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم من مضيّفه منتخب روسيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن ختام المعسكر الإعدادي في روسيا، والذي أُقيم في إطار برنامج الاستعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.