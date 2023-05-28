صحف عالمية : "رونالدو" خرج بموسم صفري ومواطنه "نونو سانتو" يحصد لقب الدوري مع الاتحاد
اهتمت الصحف والمواقع العالمية كثيراً بتتويج الاتحاد بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على نادي الفيحاء بالأمس .
ونجح الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو بالتتويج باللقب بعد فوزه على الفيحاء بنتيجة (3/0) ضمن منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من الدوري السعودي.
كتبت صحيفة "HITC" البريطانية : "نجح المدرب نونو سانتو بعد إقالته من توتنهام هوتسبير ،في التعافي بفوزه بلقب الدوري في المملكة العربية السعودية" .
وأضافت قائلة :"أنهى توتنهام موسماً آخر دون أي لقب، لكن سانتو حصل على بعض الألقاب، لم يكن صيد النصر وكريستيانو رونالدو سهلاً، لكن الاتحاد نجح بالفعل في التغلب عليهم ".
وقالت صحيفة "AS" الإسبانية: "أنهى كريستيانو رونالدو موسمه الأول بالنصر خالي الوفاض بعد تعادله أمام الاتفاق ،كما انتهى به الأمر بمشاهدة مواطنه نونو سانتو وهو يقود الاتحاد للقب الدوري بعد أن حصد بالنمور كأس السوبر في وقت سابق من هذا العام".
وعلقّت شبكة "CNN" العالمية :"رونالدو يتعادل ونونو إسبريتو سانتو هو البطل، المدرب البرتغالي يحتفل باللقب التاسع مع الاتحاد بعد فوزه بالجولة الـ29 من الدوري السعودي ".
وقال موقع "visaosapo" البرتغالي : "نونو اسبريتو سانتو بطل الدوري السعودي على حساب رونالدو ،فقد توّج البرتغالي مع الاتحاد ، تاركاً النصر ،ورونالدو دون أي فرصة في الفوز باللقب بعد فوزه (3/0) على الفيحاء، في الجولة 29 وهي قبل الأخيرة.