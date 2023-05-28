صحف عالمية : "رونالدو" خرج بموسم صفري ومواطنه "نونو سانتو" يحصد لقب الدوري مع الاتحاد

وقال موقع "visaosapo" البرتغالي : "نونو اسبريتو سانتو بطل الدوري السعودي على حساب رونالدو ،فقد توّج البرتغالي مع الاتحاد ، تاركاً النصر ،ورونالدو دون أي فرصة في الفوز باللقب بعد فوزه (3/0) على الفيحاء، في الجولة 29 وهي قبل الأخيرة.