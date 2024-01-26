وزير الرياضة يرحّب بعشّاق رياضة المحركات في الدرعية التاريخية

ويعدّ السباق إحدى فعاليات موسم الدرعية 2024، والذي انطلق اليوم الجمعة، بمشاركة 22 من نخبة السائقين، الذين يمثلون 11 فريقًا عالميًّا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدّمهم سائق فريق أندريتي جلوبال، وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني "جايك دينيس" الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين، إضافة إلى الألماني "باسكال ويرلين" سائق فريق تاغ هوير بورشه الذي فاز بسباقَي الدرعية في الموسم الماضي.