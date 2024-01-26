وزير الرياضة يرحّب بعشّاق رياضة المحركات في الدرعية التاريخية

رحّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعشّاق رياضة المحركات في الدرعية التاريخية التي ستشهد للمرة السادسة على التوالي، إقامة منافسات بطولة العالم أي بي بي للفورمولا إي 2024، من خلال الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر للبطولة، والتي ستقام على مدار يومين 26 و27 يناير الجاري.
وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "استضافة جديدة في موطن الرياضات.. أهلًا بعشاق رياضة المحركات في جوهرة المملكة..#فورمولا_إي_الدرعية |#الدرعية_إي_بري".
ويعدّ السباق إحدى فعاليات موسم الدرعية 2024، والذي انطلق اليوم الجمعة، بمشاركة 22 من نخبة السائقين، الذين يمثلون 11 فريقًا عالميًّا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدّمهم سائق فريق أندريتي جلوبال، وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني "جايك دينيس" الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين، إضافة إلى الألماني "باسكال ويرلين" سائق فريق تاغ هوير بورشه الذي فاز بسباقَي الدرعية في الموسم الماضي.