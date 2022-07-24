رياضة

أخضر الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة العراق

ضمن كأس العرب 2022 بأبها
أخضر الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة العراق
المنتخب السعودي تحت 20 عاماً
سبق
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً الأحد تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب العراق، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي.

ويواصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً الاثنين تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

وكان "الأخضر" قد تغلب على منتخب موريتانيا في الجولة الأولى من البطولة بنتيجة 2-0، في حين فاز المنتخب الموريتاني على نظيره العراقي ضمن الجولة الثانية بهدف دون رد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
الاتحاد العربي لكرة القدم
بطولة كأس العرب
المنتخب السعودي تحت 20 عام

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