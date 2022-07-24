أخضر الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة العراق

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً الأحد تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب العراق، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي.
ويواصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً الاثنين تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.
وكان "الأخضر" قد تغلب على منتخب موريتانيا في الجولة الأولى من البطولة بنتيجة 2-0، في حين فاز المنتخب الموريتاني على نظيره العراقي ضمن الجولة الثانية بهدف دون رد.