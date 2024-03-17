استعدادًا للقاء طاجيكستان .. الأخضر يبدأ تدريباته في معسكر الرياض

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الأحد في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ويستضيف الأخضر نظيره منتخب طاجيكستان في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري على استاد الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.