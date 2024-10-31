رابطة محترفات التنس تستضيف أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد في دورة تدريبية

وحظي أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص بتجربة لا تُنسى من خلال التدرب مع أفضل لاعبات التنس في العالم والاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم، واكتساب مهارات جديدة، والتعرف على رياضة التنس عن قرب، وقد أقيمت الجلسة الأولى بحضور سفيرة رابطة محترفات التنس النجمة التونسية أُنس جابر، وبمشاركة نجمات البطولة: الأمريكية كوكو جوف، ومواطنتها جيسيكا بيجولا، والصينية شيه سو وي، والبلجيكية إليز ميرتنز، إلى جانب مدربي الاتحاد، ومجموعة من المواهب المحلية ضمّت 16 من أفضل لاعبات التنس، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من مختلف الأعمار.