رابطة محترفات التنس تستضيف أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد في دورة تدريبية

أقامت اللجنة المنظمة لنهائيات رابطة محترفات التنس المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، يوم أمس مبادرة دعمتها نجمات الرابطة، واستضافت فيها أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص في جلسات تعليمية حول رياضة التنس.
جاء ذلك قبل انطلاق الحدث العالمي الذي تحتضنه مدينة الرياض في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2024، ويُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس بالتعاون مع رابطة محترفات التنس وبإشراف وزارة الرياضة.
وحظي أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص بتجربة لا تُنسى من خلال التدرب مع أفضل لاعبات التنس في العالم والاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم، واكتساب مهارات جديدة، والتعرف على رياضة التنس عن قرب، وقد أقيمت الجلسة الأولى بحضور سفيرة رابطة محترفات التنس النجمة التونسية أُنس جابر، وبمشاركة نجمات البطولة: الأمريكية كوكو جوف، ومواطنتها جيسيكا بيجولا، والصينية شيه سو وي، والبلجيكية إليز ميرتنز، إلى جانب مدربي الاتحاد، ومجموعة من المواهب المحلية ضمّت 16 من أفضل لاعبات التنس، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من مختلف الأعمار.
وقالت أُنس جابر: "إنه يوم رائع بالفعل وسعيدة بوجودي هنا مع الأطفال ومساعدتهم على التعرف على رياضة التنس بشكل أكبر والاستمتاع بها، وأتطلع لمشاهدة تطورهم من خلال هذا البرنامج".
ويُعد الحدث العالمي أحد أهم بطولات موسم جولة هولوجيك لرابطة محترفات التنس، ويعتبر أول بطولة تنس نسائية احترافية تقام في المملكة العربية السعودية، ويتنافس في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس أفضل 8 لاعبات في "فئة الفردي" وأفضل 8 فرق في "فئة الزوجي" على مستوى العالم، وتندرج هذه البطولة ضمن إطار اتفاقية لمدة ثلاث سنوات بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفات التنس.