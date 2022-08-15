أداروا 15 مباراة ودية.. حكام كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يختتمون معسكر صربيا

من جانب آخر قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو إن الهدف من هذا المعسكر تجهيز الحكام للموسم الجديد، حيث خاض الحكام أسبوعين من التدريب حتى يكونوا في أتم جاهزية قبل انطلاق الموسم في 25 أغسطس الجاري.