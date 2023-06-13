ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن موقفه من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب مونديال قطر 2022.
وفي مقابلة مع صحيفة "أوليه" (Ole) الأرجنتينية، رد ميسي عن إمكانية اللعب مع الأرجنتين في كأس العالم 2026 قائلاً: "لا أعتقد ذلك، كان مونديال قطر هو آخر بطولة عالم لي، بعد الفوز بكأس العالم وهي البطولة التي كانت تنقصني شعرت بالرضا والامتنان للمسيرة التي خضتها، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".
وتابع ميسي: "سأرى كيف تسير الأمور في المستقبل، لكن من حيث المبدأ لن ألعب كأس العالم المقبلة، موضّحًا أنه سيشاهد البطولة من حيث مكان إقامتها".
ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم المقبلة في عام 2026 في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقاد ميسي منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم فيفا قطر 2022 وذلك للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين والأولى منذ عام 1986.
وكان مونديال قطر هو الخامس لميسي مع الأرجنتين حيث شارك في بطولات كأس العالم في ألمانيا 2006، جنوب إفريقيا 2010، البرازيل 2014 (خسر في النهائي)، وروسيا 2018.
وينفرد ميسي بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في كأس العالم بواقع 26 مباراة متقدمًا على الألماني لوثار ماتيوس بفارق مباراة واحدة.