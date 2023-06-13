ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

وفي مقابلة مع صحيفة "أوليه" (Ole) الأرجنتينية، رد ميسي عن إمكانية اللعب مع الأرجنتين في كأس العالم 2026 قائلاً: "لا أعتقد ذلك، كان مونديال قطر هو آخر بطولة عالم لي، بعد الفوز بكأس العالم وهي البطولة التي كانت تنقصني شعرت بالرضا والامتنان للمسيرة التي خضتها، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".