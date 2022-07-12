صحيفة "برازيلية": بوتافوغو يبحث ضم "غروهي" حارس "الاتحاد"





وقدّم الحارس البرازيلي مستويات ولا أروع مع الاتحاد في الموسم الماضي؛ حيث قاد فريقه لتحقيق المركز الثاني بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب الذي ظفر به الهلال.

