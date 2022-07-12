صحيفة "برازيلية": بوتافوغو يبحث ضم "غروهي" حارس "الاتحاد"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رغبة نادي بوتافوغو البرازيلي في التعاقد مع مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
واعترفت صحيفة "somosfanaticos" بالصعوبة البالغة التي سيواجهها النادي البرازيلي حال تفاوضه مع الاتحاد.
وقالت الصحيفة: إن مسؤولي النادي البرازيلي تواصلوا مع نظرائهم في الاتحاد لبحث إمكانية ضمّ الحارس في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكان الحارس قد انضمّ للاتحاد في صيف 2018 قادمًا من نادي غريميو، علمًا بأن النادي السعودي جدّد تعاقده مع الحارس حتى نهاية موسم 2023.
وقدّم الحارس البرازيلي مستويات ولا أروع مع الاتحاد في الموسم الماضي؛ حيث قاد فريقه لتحقيق المركز الثاني بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب الذي ظفر به الهلال.