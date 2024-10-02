في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن: 3 مواجهات منتظرة أبرزها الأخدود والاتحاد

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة يحل الفيحاء ضيفًا على الوحدة. ويبحث الوحدة عن تصحيح أوضاعه في مسابقة الدوري بعد أن تلقى ثلاث هزائم متتالية في الجولات الماضية من الاتحاد والخلود وأخيرًا من أمام النصر. وفي المقابل استعاد الفيحاء توازنه في الجولة الماضية بعد مجموعة من النتائج السلبية خلال الجولات الأربع الأولى؛ إذ نجح في الانتصار في الجولة الماضية على نظيره الرياض بهدفين مقابل لا شيء.