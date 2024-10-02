في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن: 3 مواجهات منتظرة أبرزها الأخدود والاتحاد

تدور عجلة منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" مساء اليوم الخميس، بإقامة 3 مواجهات في كل من الدمام ومكة المكرمة ونجران، لعل أبرزها لقاء الأخدود والاتحاد.
يلتقي الاتفاق نظيره الرائد في المواجهة الأولى على ملعب نادي الاتفاق بمدينة الدمام.
ويبحث الاتفاق عن فوز غاب لجولتين بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يخسر من النصر ويتعادل أمام التعاون، في حين يرغب الرائد في تحقيق فوزه الثاني خلال منافسات الموسم الجاري بعد أن تعثر بالتعادل في مباراة، وتعرض للخسارة في ثلاث مباريات.
ويحتل الاتفاق المركز السادس بعشر نقاط، تحصل عليها من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويحتل الرائد المركز الحادي عشر بأربع نقاط، حصل عليها من فوز وحيد وتعادل.
وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة يحل الفيحاء ضيفًا على الوحدة. ويبحث الوحدة عن تصحيح أوضاعه في مسابقة الدوري بعد أن تلقى ثلاث هزائم متتالية في الجولات الماضية من الاتحاد والخلود وأخيرًا من أمام النصر. وفي المقابل استعاد الفيحاء توازنه في الجولة الماضية بعد مجموعة من النتائج السلبية خلال الجولات الأربع الأولى؛ إذ نجح في الانتصار في الجولة الماضية على نظيره الرياض بهدفين مقابل لا شيء.
ويملك الوحدة في رصيده 4 نقاط في المركز الـ 16، فيما يأتي الفيحاء في المركز الـ 15 بالرصيد ذاته.
وفي ختام مواجهات اليوم الأول يحل الاتحاد ثاني الترتيب بـ 12 نقطة ضيفًا ثقيلاً على الأخدود صاحب المرتبة الـ 13 بأربع نقاط في المواجهة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
ويسعى صاحب الأرض إلى مواصلة الانتصارات بعد أن تمكن في الجولة الماضية من الفوز على مستضيفه الفتح بأربعة أهداف لهدفين، فيما يأمل الاتحاد تحقيق الفوز لملاحقة الهلال متصدر الدوري، بعدما تعثر في جولة واحدة من أصل 5، كانت بخسارة أمام الهلال في الجولة الرابعة.