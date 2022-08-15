"النصر" يقترب من ضم المغربي "عادل تعرابت" لاعب "بنفيكا" البرتغالي

كشف الصحفي "نبيل جيليت" االمنتسب لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المغربي عادل تعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي سينضم إلى نادي النصرالسعودي خلال الموسم الكروي الجديد.
وقال الصحفى إن اللاعب المغربي الذي أصبح غير مرغوب فيه في بنفيكا، سيواصل مسيرته في النصر بطلب من المدرب رودي غارسيا، مثل لويس جوستافو وديفيد أوسبينا.
ويحمل المغربي تعرابت أيضًا الجنسية الفرنسية، وانضم إلى بنفيكا في 2015، قبل أن يعار إلى نادي جلوى الإيطالي في 2017.
وسبق للاعب المغربي صاحب الـ33 عامًا، تمثيل العديد من الأندية مثل: لانس، توتنهام هوتسبير، كوينز بارك رينجرز، فولهام (إعارة)، إيه سي ميلان (إعارة).