بدعمٍ من "سكن"…"أصدقاء" تُسلّم وحدات سكنية لعدد من اللاعبين السابقين وأسرهم

سلّمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بدعمٍ من شريكها الاستراتيجي منصة جود الإسكان، التابعة لمؤسسة سكن، وحداتٍ سكنيةٍ لعددٍ من اللاعبين السابقين وأسرهم من مستفيدي الجمعية.
جاء ذلك أثناء مباراتي الشباب والهلال والأهلي والاتحاد في دوري روشن المحترفين، وذلك في تعاونٍ مميز بين هذه الأندية ورابطة دوري المحترفين السعودي، والجمعية ومنصة جود الإسكان.
ومن جانبه، قدم عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأمينها العام فهيد الدوسري شكره للشريك والداعم لهذا الحدث مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لريادة وتمكين القطاع غير الربحي الإسكاني عبر توفير حلول مستدامة "سكن".
وأكد الدوسري بأن الجمعية ومستفيديها ممتنين لهذا الدعم بتسليم وحدات سكنية للاعبين السابقين وأسرهم، والذي يعكس التزام الجمعية الدائم مع شركائها بتوفير الدعم والرعاية لمن ساهموا في رياضة الوطن.
وأضاف: "لا يفوتني كذلك شكر رابطة دوري المحترفين، وأندية الشباب والهلال والأهلي والاتحاد الذين ساهموا بتسليم المفاتيح لأصدقائنا اللاعبين السابقين في مباراة الفريقين".
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس العلاقة الوثيقة بين القطاع غير الربحي والوسط الرياضي وأنهم مستمرون في تلبيه احتياجات اللاعبين السابقين، لتوفير بيئة مستقرة لهم ولعائلاتهم، وسنواصل العمل بكل جهد لتلبية احتياجاتهم ودعمهم في كل المجالات.