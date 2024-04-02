بدعمٍ من "سكن"…"أصدقاء" تُسلّم وحدات سكنية لعدد من اللاعبين السابقين وأسرهم

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس العلاقة الوثيقة بين القطاع غير الربحي والوسط الرياضي وأنهم مستمرون في تلبيه احتياجات اللاعبين السابقين، لتوفير بيئة مستقرة لهم ولعائلاتهم، وسنواصل العمل بكل جهد لتلبية احتياجاتهم ودعمهم في كل المجالات.