الهلال.. مناورة وجمل تكتيكية تحضيرًا للنهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني

يكثّف فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، في النهائي الآسيوي المرتقب، السبت المقبل، على أرض ملعب سايتاما.
وعلى الصعيد الميداني فرض مدربُ الأزرق الأرجنتيني رامون دياز، مناورةً فنية على كامل الملعب في التدريب الرئيس، الخميس؛ استعدادًا للقاء أوراوا ريد دياموندز الياباني، السبت، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وتضمّن التدريبُ مناورةً، تخلّلها عددٌ من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها أمام الفريق الياباني، وقبلها أخضع اللاعبين لتمارين لياقية باستخدام الكرة.
ويختتم الهلال تحضيراته لمواجهة مضيفه الياباني بحصة تدريبية، الجمعة، ويسبقها اجتماع تنسيقي للمباراة، ومؤتمر صحافي للأرجنتيني دياز، يتحدّث من خلاله عن المواجهة.