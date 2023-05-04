الهلال.. مناورة وجمل تكتيكية تحضيرًا للنهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني

وعلى الصعيد الميداني فرض مدربُ الأزرق الأرجنتيني رامون دياز، مناورةً فنية على كامل الملعب في التدريب الرئيس، الخميس؛ استعدادًا للقاء أوراوا ريد دياموندز الياباني، السبت، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.