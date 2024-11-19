"جولف السعودية" تكشف عن النجوم المشاركين في بطولة السعودية الدولية

ويتصدر قائمةَ المشاركين في البطولة اللاعبُ المصنف رقم 16 عالميًّا "تايريل هاتون" الذي يتوجه إلى الرياض بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة هذا العام. فقد أحرز مؤخرًا لقب بطولة ألفريد دنهيل لينكس ضمن الجولة الأوروبية، بمشاركة والده، بالإضافة إلى تحقيقه فوزه الفردي الأول في سلسلة ليف جولف خلال الصيف في ناشفيل. كما حصد المركز الثاني في بطولة "HSBC" للجولف في أبوظبي، والمركز السادس في ختام الجولة الأوروبية في دبي الأسبوع الماضي.