"جولف السعودية" تكشف عن النجوم المشاركين في بطولة السعودية الدولية

تستعدّ بطولة السعودية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك، لاستقبال نخبة من أبرز نجوم الجولف العالميين؛ حيث تقام البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 5 ملايين دولار، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في نادي الرياض للجولف، لتكون المحطة الختامية لموسمَي الجولة الآسيوية وسلسلة البطولات الدولية.
وتشهد هذه النسخة انطلاقتها الأولى في العاصمة الرياض، بعد خمس نسخ ناجحة استضافها نادي وملعب رويال غرينز للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ مما يعكس التزام المملكة بتعزيز رياضة الجولف على الساحة العالمية، واستمرار جهود جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف في استقطاب أبرز الأحداث الرياضية الدولية.
ويتصدر قائمةَ المشاركين في البطولة اللاعبُ المصنف رقم 16 عالميًّا "تايريل هاتون" الذي يتوجه إلى الرياض بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة هذا العام. فقد أحرز مؤخرًا لقب بطولة ألفريد دنهيل لينكس ضمن الجولة الأوروبية، بمشاركة والده، بالإضافة إلى تحقيقه فوزه الفردي الأول في سلسلة ليف جولف خلال الصيف في ناشفيل. كما حصد المركز الثاني في بطولة "HSBC" للجولف في أبوظبي، والمركز السادس في ختام الجولة الأوروبية في دبي الأسبوع الماضي.
وينضمّ "هاتون" إلى نخبة من نجوم الجولف العالميين الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة، من بينهم البطل المدافع "أبراهام أنسر"، وبطل نسخة 2022 "هارولد فارنر الثالث"، وبطل نسختَي 2019 و2021 "داستن جونسون"، بالإضافة إلى بطل بطولة أوبن لعام 2022 "كاميرون سميث".
كما تضمُّ قائمةُ المشاركين نخبةً من أبطال البطولات الكبرى، بما في ذلك "سيرجيو غارسيا، وبوبا واتسون، وشارل شوارتزل، ولويس أوستويزن، وباتريك ريد"، بالإضافة إلى بطل نسخة 2020 "جرائم ماكدويل". وسيتنافس هؤلاء النجوم إلى جانب نخبة من الفائزين في جولتَيْ "PGA" والجولة الأوروبية، مثل "كيفين نا، وبراندن غريس"، إلى جانب "تايلور غووتش" بطل موسم 2023 في سلسلة "LIV" للجولف.
ومن بين الأسماء البارزة الأخرى: "أدريان ميرونك" الحاصل على أربعة ألقاب في الجولة الأوروبية، و"ديفيد بويغ" المتصدّر الحالي لترتيب الجولة الآسيوية، و"جواكين نيمان" الفائز ببطولة "LIV" للجولف 2024 في ملعب رويال غرينز، و"بيتر أويلين" الفائز ببطولة سلسلة إنجلترا الدولية، و"ديان بورميستر" بطل بطولة ميامي 2024 في سلسلة ليف جولف.
وتشهد بطولةُ السعودية الدولية للجولف لعام 2024 مشاركةَ فريق "Ripper GC" بالكامل، الفائز ببطولة الفرق لسلسلة ليف جولف 2024. ويضمُّ الفريقُ نخبةً من أبرز لاعبي الجولف، بمن فيهم "لوكاس هربرت" الفائز السابق في جولتَي "PGA" والجولة الأوروبية، و"مات جونز" الحاصل على لقبين في جولة "PGA"، و"مارك ليشمان" الفائز بستّ بطولات في جولة "PGA"، بالإضافة إلى "كاميرون سميث" بطل بطولة أوبن لعام 2022 وأحد أبرز نجوم الجولف عالميًّا.
ويضيف وجودُ هؤلاء النجوم مزيدًا من التنافسية والإثارة إلى البطولة؛ مما يعزّز مكانتها كواحدة من أبرز المحطات على أجندة الجولف العالمية.