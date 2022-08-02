حضور مباراتي نصف نهائي كأس العرب مجانًا

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن فتح مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، مجانًا أمام الجماهير لحضور مباراتَيْ دور نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة بين 20 يوليو الحالي و6 أغسطس المقبل.
وتقام يوم غدٍ الأربعاء منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022؛ حيث يلتقي منتخب السعودية مع منتخب فلسطين، ويلاقي المنتخب المصري نظيره المنتخب الجزائري.
وتنطلق مباراة منتخبي السعودية وفلسطين في تمام الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وفي ختام الدور نصف النهائي يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الجزائر في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ حيث تقام المباراة أيضًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
من جانبه دعا مجلس جمهور المنتخب السعودي الجماهير للحضور من أجل مؤازرة الأخضر الشاب أمام نظيره الفلسطيني في أولى مباريات المربع الذهبي للبطولة، مشيرًا إلى أن الحصول على التذاكر المجانية سيكون من خلال الرابط .