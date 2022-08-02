حضور مباراتي نصف نهائي كأس العرب مجانًا

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن فتح مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، مجانًا أمام الجماهير لحضور مباراتَيْ دور نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة بين 20 يوليو الحالي و6 أغسطس المقبل.