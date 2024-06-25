أقوى لاعبات الجولف في العالم يتنافسن في سلسلة بطولة أرامكو للفرق

تشهد سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بجولتها المقبلة التي ستقام في لندن، وتحديدًا في نادي سنتويون خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل منافسة واسعة لأفضل اللاعبات على مستوى العالم، مما يمهد الطريق لمنافسة قوية منتظرة.
وتنضم التايلاندية باتي تافاتاناكيت والثنائي الأمريكي أليسون لي وأنجيل يين إلى المنافسات إلى جانب تشارلي هال وجورجيا هول ونيللي كوردا، حيث تهدف الأخيرة إلى الدفاع عن لقبها الفردي ابتداءً من عام 2023.
وكانت تافاتاناكيت قد ظفرت بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق البالغة قيمتها 5 ملايين دولار والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الرياض فبراير الماضي، حيث كان أول ألقابها منذ فوزها ببطولة شيفرون في عام 2021.
كما تشهد المنافسات مشاركة اللاعبة نيللي كوردا التي مرّت بموسم مميز، حيث قالت: "من الرائع رؤية مزيد من الاهتمام بالتركيز على جولف السيدات، أنا متحمسة حقًا للعب والمنافسة في لندن خاصة على ملعب قوي مثل نادي سنتويون".
أما أليسون لي، التي عادلت الرقم القياسي في التهديف المكون من 72 حفرة بفوزها في خاتمة السلسلة في الرياض العام الماضي بنتيجة 29 تحت المعدل، ستظهر لأول مرة في الجولة الأوروبية للسيدات بعد ذلك الفوز.
وتنضم إلى "لي" زميلتها الأمريكية أنجيل يين، التي عادت إلى سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بعد غياب دام ثلاث سنوات، كما تشهد البطولة مشاركة نجمة كأس سولهايم إيميلي بيدرسن والبطلة الرئيسية آنا نوردكفيست من السويد.