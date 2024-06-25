أقوى لاعبات الجولف في العالم يتنافسن في سلسلة بطولة أرامكو للفرق

تشهد سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بجولتها المقبلة التي ستقام في لندن، وتحديدًا في نادي سنتويون خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل منافسة واسعة لأفضل اللاعبات على مستوى العالم، مما يمهد الطريق لمنافسة قوية منتظرة.