دوري الأمم الأوروبية : هولندا في مواجهة كرواتيا .. وإسبانيا تصطدم بإيطاليا

وحول هذا اللقاء المرتقب قد تواجه المنتخبان في عدة مناسبات، بما فيها نصف نهائي أمم أوروبا 2020، حيث كانت الغلبة للإيطاليين بركلات الترجيح، في طريقهم لتطويق أعناقهم بالذهب على حساب إنجلترا بالسيناريو ذاته على ملعب ويمبلي الشهير، وهو ما رد عليه المنتخب الإسباني عندما تفوّق على نظيره الإيطالي 4 - صفر في نهائي كأس أمم أوروبا 2012، عندما توج بلقبه الكبير الأخير.