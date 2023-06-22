مسلي آل معمر رئيسًا لنادي النصر

أُقيمت، اليوم الخميس، الجمعيةُ العمومية، وذلك في مقرّ النادي؛ حيث تم خلالها إعلانُ فوز قائمة الأستاذ مسلي آل معمر برئاسة مجلـس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، لمدة سنة واحدة.