هل استفاد من محطات الاتحاد والشباب؟ .. هارون كمارا إلى النصر بداية فصل جديد
ظل المهاجم هارون كمارا حاضرًا ضمن أبرز الأسماء المحلية الباحثة عن المجد، وفي المقابل كانت تطلعات الأندية كبيرة معه، فتهافتت عليه خمسة أندية ارتدى شعارها خلال المواسم التسعة الأخيرة من دوري روشن السعودي.
ووفقًا لموقع دوري روشن الإلكتروني، ساهم هارون كمارا بالأهداف، تسجيلًا وصناعة، أمام 23 فريقًا في دوري روشن السعودي، بإجمالي 30 هدفًا و15 تمريرة حاسمة.
ويجد كمارا نفسه بعد انضمامه إلى النصر أمام مهمة إضافة أربعة فرق لم يسبق له الإسهام تهديفيًا أمامها، من بينها ضمك والخلود، بعدما عجز عن أي مساهمة تهديفية ضدهما رغم لعبه أمامهما 232 دقيقة، إضافة إلى فريقي نيوم والنجمة بحكم صعودهما الحديث إلى دوري روشن السعودي.
عود مبكرة
دخل هارون كمارا عالم الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018 من بوابة نادي القادسية، حيث قدّم نفسه للجماهير بأداء هجومي لافت، مسجلًا أربعة أهداف في سبع مباريات فقط. وفي الموسم التالي واصل الشاب الموهوب تألقه، إذ شارك في 29 مباراة وسجل سبعة أهداف، ليُصبح أحد أبرز المهاجمين الصاعدين آنذاك ويفتح الباب أمام انتقاله بعد أن انهالت العروض عليه.
بين الضغوط والتجارب
في صيف 2019، وقّع هارون كمارا عقده مع نادي الاتحاد ليخوض معه أربعة مواسم مليئة بالتحديات. ورغم الضغوط التي مر بها، شارك في 78 مباراة بالدوري وسجل خلالها نحو 12 هدفًا. وفي المجمل، لم يكن مشواره سهلاً مع الاتحاد، لكنه اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوط داخل نادٍ جماهيري كبير.
تجربة قصيرة
في موسم 2023-2024، خاض كمارا تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع الاتفاق، شارك خلالها في تسع مباريات وتمكن من تسجيل هدف واحد. ورغم قصر التجربة في الدمام مع النواخذة، فقد منحته فرصة لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة جاهزيته الذهنية والفنية.
موسم النضج الكروي
شكّل صيف 2024 محطة مهمة بانتقاله إلى نادي الشباب، حيث قدّم نفسه بصورة أكثر اكتمالًا ونضجًا. لعب 31 مباراة في دوري روشن السعودي موسم 2024-2025، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، ليؤكد أنه أصبح مهاجمًا أكثر فاعلية وقدرة على التأثير في مجريات المباريات.
بداية فصل جديد
في 6 سبتمبر 2025، أعلن نادي النصر تعاقده مع هارون كمارا، البالغ من العمر 27 عامًا، بعقد يمتد حتى عام 2028، حيث يمثل هذا الانتقال خطوة مفصلية في مسيرة اللاعب. ويُنظر إليه في النصر كخيار هجومي مهم في الفترة الحالية الزاخرة بالنجوم.
نظرة إلى المستقبل
بين البدايات المشرقة في القادسية، وضغوط الاتحاد، وتجربة الاتفاق القصيرة، والنضج في الشباب، يصل هارون كمارا اليوم إلى النصر في لحظة فارقة بمسيرته. إنها قصة لاعب لم يتوقف عن البحث عن نفسه، وعن مكان يحقق من خلاله الوعود التي حملها منذ أول هدف له مع القادسية. ومع النصر، تبدو الفرصة سانحة لتحويل تلك الوعود إلى إنجازات حقيقية.