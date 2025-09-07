هل استفاد من محطات الاتحاد والشباب؟ .. هارون كمارا إلى النصر بداية فصل جديد

بين البدايات المشرقة في القادسية، وضغوط الاتحاد، وتجربة الاتفاق القصيرة، والنضج في الشباب، يصل هارون كمارا اليوم إلى النصر في لحظة فارقة بمسيرته. إنها قصة لاعب لم يتوقف عن البحث عن نفسه، وعن مكان يحقق من خلاله الوعود التي حملها منذ أول هدف له مع القادسية. ومع النصر، تبدو الفرصة سانحة لتحويل تلك الوعود إلى إنجازات حقيقية.