مدرب الأهلي "يايسله" بعد الفوز على الرياض: أشعر بالفخر بفريقي.. وبمشاركة "فيرمينو"

تحدث الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي عن مباراة الفريق اليوم أمام الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي.
وحقق الأهلي مساء اليوم فوزاً ثميناً على نظيره الرياض بنتيجة (3/0)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال يايسله خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أشعر بالفخر الشديد بفريقي، لقد تألق اللاعبون الجدد اليوم، وأنا سعيد بانضمام فيرمينو لأنه لم يتمرن جيداً، ويجب على الفريق الحفاظ على هذا التألق".
وأضاف مدرب الأهلي: "نحن لدينا طرق خاصة نلعب بها، ورياض محرز لاعب موهوب جداً، يستطيع أن يلعب في عدة مراكز.
وعلق ماتياس على الحضور الجماهيري: "دائماً ما نحتاج الدعم الجماهيري، هناك دعم متبادل بيننا وبينهم، وأتمنى تواجدهم دائماً وتشجيعهم لنا الذي اعتدنا عليه في كل مباراة".