مدرب الأهلي "يايسله" بعد الفوز على الرياض: أشعر بالفخر بفريقي.. وبمشاركة "فيرمينو"

وعلق ماتياس على الحضور الجماهيري: "دائماً ما نحتاج الدعم الجماهيري، هناك دعم متبادل بيننا وبينهم، وأتمنى تواجدهم دائماً وتشجيعهم لنا الذي اعتدنا عليه في كل مباراة".