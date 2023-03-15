عضوات نادي السيدات أولًا يعدن للظهور في بطولة أرامكو السعودية الدولية للقولف

كل هذه الخطوات ساهمت في تطوير المشاركات، وهو ما تؤكّده غزلان ساكي، مدربة برنامج نادي السيدات أولًا: "سعيدة جدًّا برؤية التطور الملحوظ لمستويات العضوات الـ12 اللاتي شاركن في البرنامج هنا في نادي رويال غرينز، وما نجحن في تحقيقه على مدار العامين الماضيين، وبشكل عام ينصبّ عملنا على التعريف بالقولف كلعبة ممتعة، والتأكيد على أنها رياضة قادرة على منح الجميع فرصةَ تطوير مستوياتهم بصورة أسرع مما يتخيّلون".