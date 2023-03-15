عضوات نادي السيدات أولًا يعدن للظهور في بطولة أرامكو السعودية الدولية للقولف

دَوّنت ست سيدات سعوديات أسماءهن في صفحات التاريخ، الشهر الماضي، حين شاركن في مُنافسات يوم المحترفات والهواة ضمن منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المُقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة. وعلى مدار العامين الماضيين شاركت السيدات الستّ ضمن البرنامج التدريبي لنادي السيدات أولًا، قبل أن تُتاح لهنّ فرصة إظهار مواهبهنّ على أرض الملعب إلى جوار عدد من أميز لاعبات العالم.
وكان برنامج نادي السيدات أولًا انطلق في نوفمبر من العام 2020، على هامش فعاليات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، التي مثّلت حينها أولى البطولات النسائية الرياضية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
وبادرت أكثر من ألف سيدة سعودية بالتسجيل في البرنامج خلال أيامه الأربعة الأولى التي أعقبت الإعلان، فيما أثبتت الخريجات الست اللاتي شاركن في منافسات يوم المحترفات والهواة؛ تعلقًا كبيرًا باللعبة.
وإضافة إلى المشاركات الست في المنافسات، تواجدت ست إضافيات من عضوات نادي السيدات؛ حيث حضرن عددًا كبيرًا من الفعاليات التي نظّمتها قولف السعودية خلال نسخة العام 2023، كما أن النسخة الأخيرة شهدت للمرة الأولى تطبيق أكبر الجوائز التي بلغ إجماليها 5 ملايين دولار أمريكي، لتعادل بذلك نظيرتها في نسخة الرجال البطولة السعودية الدولية المُقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، برعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية.
وتبدو عضوة نادي السيدات أولًا سعاد الفيصل، مبهورة بالفرصة التي عايشتها؛ إذ تقول: "لا يمكنني أن أصدق أنني حظيت بفرصة اللعب في منافسات المحترفات والهواة ضمن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وأن ألعب بجوار المتوّجة باللقب جورجيا هال".
وتتابع: "عندما تم الإعلان للمرة الأولى عن برنامج نادي السيدات أولًا، كنت متحمسة جدًّا لتجربة رياضة القولف، خصوصًا أنني سمعت من الكثير من ممارسيها بأنها خيار مميز للاسترخاء، وقضاء المزيد من الوقت برفقة الأصدقاء".
وزادت: "أحببت كل لحظات هذه التجربة ضمن برنامج نادي السيدات أولًا، وأنا سعيدة جدًّا بأنْ أُتيحت لي فرصة الالتحاق به، كما أعجبتني تجربة اللعب بجوار المحترفات، وعلى رغم ما تشكّله هذه التجربة من تحدٍّ، إلا أنها تجربة حياتية فريدة لا يمكنني بالتأكيد نسيانها".
وعلى مدار العامين الماضيين، شاركت السيدات السعوديات في برنامج تدريبي أقيمت فعالياته في ملاعب أندية الرياض، ونادي ديراب الريفي، والنادي المُستضيف للبطولة نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة؛ حيث تعرّفن على تفاصيل اللعبة ومهاراتها على أيدي مدرّبي قولف السعودية الذين شاركوا عضوات النادي الحماس ذاته، وهم يعايشون التطور الملحوظ للمستويات.
كل هذه الخطوات ساهمت في تطوير المشاركات، وهو ما تؤكّده غزلان ساكي، مدربة برنامج نادي السيدات أولًا: "سعيدة جدًّا برؤية التطور الملحوظ لمستويات العضوات الـ12 اللاتي شاركن في البرنامج هنا في نادي رويال غرينز، وما نجحن في تحقيقه على مدار العامين الماضيين، وبشكل عام ينصبّ عملنا على التعريف بالقولف كلعبة ممتعة، والتأكيد على أنها رياضة قادرة على منح الجميع فرصةَ تطوير مستوياتهم بصورة أسرع مما يتخيّلون".
في المقابل يشدّد الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نوح علي رضا، على أهمية برنامج نادي السيدات أولًا، ويتابع: "إنه أحد أكثر البرامج النوعية طموحًا ونجاحًا في السعودية، كما أنه يجسّد وبوضوح حقيقةَ الفرص التي نعمل على خلقها لجيل المستقبل من لاعبي القولف من مختلف الأعمار والقدرات في مختلف مناطق المملكة".
ويضيف: "ملتزمون في قولف السعودية بزيادة الفرص أمام الراغبين في اختبار كل ما هو مثير في عالم اللعبة؛ إذ لا يقتصر دور هذه الرياضة على الجوانب البدنية واللياقية، بل يتعدَّاها إلى تعليم وممارسة قيم أساسية مثل الصبر والمثابرة، وهو ما أنا متأكد من أن عضوات نادي السيدات أولًا عايشنه بشكل مكثف".
وختم "نوح" حديثه بتهنئة المشاركات، وقال: "أهنئ السيدات الـ12 اللاتي شاركن في البرنامج من خلال نادي رويال غرينز، وواصلن التزامهنّ منذ إطلاقه في العام 2020 على تطوّرهنّ القوي والسريع، وأتمنّى لهنّ التوفيق في المستقبل".