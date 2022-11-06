رالي حائل يسطر حضوره الدولي ويرسم تنوُّع تضاريس المنطقة

وكانت النسخة الأولى من السباق "الصحراوي" قد انطلقت في التاسع من فبراير 2006، وسط مساحات شاسعة من الصحراء، بمشاركة 44 فريقًا بمسافة 450 كيلومترًا، مقسمة على جولتين، كل جولة بواقع 225 كيلومترًا، وزِيدت المسافة في عام 2013 إلى 1200 كيلومتر من الطرق الوعرة والكثبان الرملية التي يخترقها المتسابقون حتى بلوغ خط النهاية بمشار بنحو 30 متسابقًا سعوديًا بعد أن أقيمت الجولات التدريبية المؤهلة لرالي حائل في كل من الرياض وجدة والخبر وحائل؛ لاختيار 7 متسابقين من كل منطقة، إضافة إلى مساعديهم، حقق المركز الأول آنذاك المتسابق السعودي فرحان الشمري، أما في آخر نسخة من الرالي (النسخة الـ17 ) الذي يمثل الجولة السابعة والختامية لكأس العالم للراليات الكروس كانتري، حيث أقيمت خلال المدة من 6 إلى 11 ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا في المركبات والدراجات النارية من 24 جنسية من مختلف دول العالم حقق المتسابق القطري ناصر العطية الذي يُعاونه الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل فوزًا مستحقًا، حيث قاد سيارته بطريقة رائعة خلال مراحل الرالي وفاز بالبطولة رغم صعوبة التضاريس وتنوع طرق مراحل السباق.