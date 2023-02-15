بمشاركة 81 فارسًا وفارسة .. غدًا انطلاق أول بطولة لقفز الحواجز في ميدان مغلق

تنطلق غدًا الخميس بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليّات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 81 فارسًا وفارسة من المملكة العربية السعودية، الأردن، الجزائر، النرويج، إيطاليا، البحرين، تايلاند، ولبنان.
وتُقام فعاليّات البطولة من الـ 16 وحتى الـ 18 من فبراير الحالي، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تعد هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تُقام في السعودية في ميدان مغلق.
وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر والمتمثل باستضافة الرياض لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعد الاستضافة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ 17 من نوفمبر عام 2019، المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا لما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.